Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 18 settembre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 18 settembre  – con la soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Nella puntata odierna la donna che è stata l’amante del marito di Hatice decide di andare a trovare Bahar in ospedale. Sarp, dopo aver scoperto che Bahar e i suoi figli sono vivi, è sconvolto e vorrebbe andare da loro, ma Enver lo prega di non farlo e gli confessa che Bahar è molto malata. Arif chiede a Bahar di sposarlo, ma di lì a poco, la donna ha un malore. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

