renzi vuole la sindaca di genova come volto riformista del centrosinistra

La battuta dei dem è già pronta: « Extra ecclesiam nulla Salis!» fuori dalla Chiesa non c’è salvezza ( salus, nel motto latino). Gioco di parole che suona come un esorcismo rispetto all’ipotesi di una leadership della neosindaca di Genova, Silvia Salis, questa donna – il panegirico è di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera – «tosta e ambiziosa, testardamente ambiziosa e fresca, nuova, sicura, brillante, furba, bella, bionda, spregiudicata, spavalda e competitiva»: accidenti, e che sarà mai! Sul Foglio, Salvatore Merlo ha scritto che lei aprirà la Leopolda (dal tre al cinque ottobre) ma non sarà così, non aprirà nulla, anche se certo Matteo Renzi, che deve avere la stessa opinione del giornalista del Corriere, punta moltissimo sulla Silvia che considera un po’ l’asso nella manica genovese da lui pescato per riportare il centrosinistra a vincere qualcosa d’importante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

