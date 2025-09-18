Renato Zero scatta L’ORAZERO IN TOUR | tutte le date di concerti del tour 2026 in Italia

Dopo l’uscita del nuovo singolo “Senza”, Renato Zero torna dal vivo con “L’ORAZERO IN TOUR”, la nuova tournée di concerti annunciati per il 2026. Ecco tutte le date dei concerti e dove acquistare i biglietti. Renato Zero, nuovo tour nel 2026 con “L’ORAZERO IN TOUR”. Si chiama “Senza” il nuovo singolo di Renato Zero che dà il via alla nuova era discografica “ L’ORAZERO “. 19 tracce inedite compongono il nuovo attesissimo album in uscita dal 3 ottobre 2025 per Tattica. Un ritorno che ha fatto impazzire il popolo dei sorcini essendo arrivato a sorpresa con un annuncio pubblicato sui social dell’artista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

