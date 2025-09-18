Renato Zero scatta L’ORAZERO IN TOUR | tutte le date di concerti del tour 2026 in Italia
Dopo l’uscita del nuovo singolo “Senza”, Renato Zero torna dal vivo con “L’ORAZERO IN TOUR”, la nuova tournée di concerti annunciati per il 2026. Ecco tutte le date dei concerti e dove acquistare i biglietti. Renato Zero, nuovo tour nel 2026 con “L’ORAZERO IN TOUR”. Si chiama “Senza” il nuovo singolo di Renato Zero che dà il via alla nuova era discografica “ L’ORAZERO “. 19 tracce inedite compongono il nuovo attesissimo album in uscita dal 3 ottobre 2025 per Tattica. Un ritorno che ha fatto impazzire il popolo dei sorcini essendo arrivato a sorpresa con un annuncio pubblicato sui social dell’artista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Renato Zero in concerto dove comprare i biglietti de L’Orazero in Tour; Renato Zero annunciate le prime 23 date de L’Orazero in tour; Renato Zero partirà da Roma il 24 gennaio l’ORAZERO IN TOUR Biglietti disponibili dal 18 settembre.
Renato Zero, da gennaio 2026 scatta "L’OraZero in tour" con 23 date nei palazzetti - L'artista, fresco di release del suo ultimo singolo 'Senza', ha annunciato le prime 23 date de 'L’OraZero in tour', la nuova tournée prodotta ... Come scrive msn.com
Scatta “L’ORAZERO IN TOUR”, Renato Zero da gennaio in concerto nei palasport - Annunciate oggi le prime 23 date della nuova tournée che da gennaio ad aprile 2026 animerà i principali palasport italiani. Si legge su msn.com