Renato Zero da oggi in vendita i biglietti de L’Orazero in tour

Il nuovo tour di Renato Zero inizierà il prossimo gennaio 2026 e toccherà le principali città italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Renato Zero, da oggi in vendita i biglietti de L’Orazero in tour

Biglietti tour Palazzetti Renato Zero, al via la vendita: i prezzi e dove acquistarli - Il 24 gennaio Renato Zero partirà col suo tour nei palazzetti: da oggi è aperta la vendita dei biglietti, ecco quanto costano e come acquistarli ... Secondo fanpage.it

Renato Zero, ecco tutte le date del nuovo tour: tappa anche a Eboli - Dall'uscita del suo ultimo singolo “Senza”, e in attesa di festeggiare il compleanno che cadrà il 30 settembre ... Da msn.com