Remtech via all’evento Ambiente e territori Il ministro Fratin | | Serve strategia unica
Al via gli ‘Stati generali’ del risanamento. Ieri mattina taglio del nastro e apertura ufficiale della 19ª edizione del RemTech Expo, il più autorevole evento italiano e internazionale dedicato alla tutela ambientale, alla transizione ecologica, alla rigenerazione del territorio e alla sicurezza energetica. L’inaugurazione si è tenuta al Ferrara Expo con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. Tra questi, hanno preso parte alla cerimonia di apertura il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, il presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti ambientali, Jacopo Morrone, e il presidente del Consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: remtech - ambiente
PARTITA UFFICIALMENTE LA 19ª EDIZIONE DI REMTECH EXPO 2025: PRESENTE A FERRARA CISAMBIENTE CONFINDUSTRIA DAL 17 AL 19 SETTEMBRE Si è aperta, presso il polo fieristico di Ferrara, l'edizione 2025 di Remtech Expo, hub tecnologico - facebook.com Vai su Facebook
È stato assegnato alla Dott.ssa Clarissa Settimi, @unitorvergata2 il "RemTech Degree Award 2025” promosso da #UNEM, del valore di 2.000 euro, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, @GPichetto. @RemTechExpo Il comuni - X Vai su X
Al via la 19esima edizione di RemTech Expo - Al taglio del nastro del salone dell'innovazione ambientale anche il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin ... Si legge su rainews.it
RemTech Expo, al via a Ferrara: l'uomo da minaccia a soluzione - Eventi estremi sempre più frequenti, territori fragili, bonifiche che non possono più attendere. Riporta libero.it