Al via gli ‘Stati generali’ del risanamento. Ieri mattina taglio del nastro e apertura ufficiale della 19ª edizione del RemTech Expo, il più autorevole evento italiano e internazionale dedicato alla tutela ambientale, alla transizione ecologica, alla rigenerazione del territorio e alla sicurezza energetica. L’inaugurazione si è tenuta al Ferrara Expo con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. Tra questi, hanno preso parte alla cerimonia di apertura il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, il presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti ambientali, Jacopo Morrone, e il presidente del Consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Remtech, via all’evento. Ambiente e territori. Il ministro Fratin: : "Serve strategia unica"