Ferrara, 18 set. (askanews) - La Laudato si' "ha saputo leggere un bisogno di tutti" e "la tutela dell'ambiente diventa anche la tutela del povero, perché i primi che soffrono quando la casa comune viene trattata male, sono davvero i poveri". Lo ha detto mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, in occasione dell'incontro "Tutto è connesso - Custodire le nostre terre" organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana a RemTech Expo a dieci anni dall'enciclica Laudato si' di papa Francesco. "Direi che questa enciclica ha colpito molto, anche perché ha saputo leggere un bisogno di tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - RemTech, Redaelli (Cei): tutela ambiente è anche tutela dei poveri

