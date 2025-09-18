RemTech Expo Violo geologi | spesa danni supera 3 miliardi anno
Ferrara, 18 set. (askanews) - La spesa per il dissesto idrogeologico in Italia "negli ultimi anni, per mitigare il rischio ma purtroppo soprattutto" anche "per riparare i danni, ha superato i 3 miliardi di euro all'anno" e serve "un aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico per mettere in sicurezza le infrastrutture". Lo ha detto Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione di RemTech Expo a Ferrara. "RemTech si conferma un momento di grande confronto tra i professionisti tecnici e quindi anche i professionisti geologi", ha spiegato Violo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: remtech - expo
Alleanza strategica tra AMA e RemTech Expo
RemTech Expo 2025: l’uomo da problema a soluzione ambientale
'L'uomo al centro del cambiamento', al via la diciannovesima edizione di RemTech Expo
#prevenzione #rischiosismico PNCS: oggi al @RemTechExpo 2025 Casa Italia ha presentato le ultime novità https://casaitalia.governo.it/generali/notizie/pncs-al-remtech-expo-2025-casa-italia-ha-presentato-le-ultime-novita/… - X Vai su X
Oggi a RemTech Expo 2025, a Ferrara, abbiamo affrontato un tema cruciale: il rapporto tra energie rinnovabili e illeciti ambientali. Come Commissione parlamentare d’inchiesta sulle #ecomafie, abbiamo aperto un nuovo filone di lavoro sui “rifiuti emergenti”, o - facebook.com Vai su Facebook
RemTech Expo, Violo (geologi): spesa danni supera 3 miliardi anno; Ansfisa a RemTech Expo: presentato Libro Bianco su dissesto idrogeologico e sicurezza delle infrastrutture; Alluvione In Romagna Al Centro Di Remtech Expo.
Ansfisa a RemTech Expo: presentato Libro Bianco su dissesto idrogeologico e sicurezza delle infrastrutture - Si è aperta a Ferrara la 19ª edizione di RemTech Expo, la più importante manifestazione italiana dedicata alla protezione del ... Scrive teleborsa.it
RemTech Expo, Violo (CN Geologi): nostro ruolo fondamentale - Martedì, 13 settembre 2022 Home > aiTv > RemTech Expo, Violo (CN Geologi): nostro ruolo fondamentale Roma, 13 set. Lo riporta affaritaliani.it