RemTech Expo Violo geologi | spesa danni supera 3 miliardi anno

Ferrara, 18 set. (askanews) - La spesa per il dissesto idrogeologico in Italia "negli ultimi anni, per mitigare il rischio ma purtroppo soprattutto" anche "per riparare i danni, ha superato i 3 miliardi di euro all'anno" e serve "un aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico per mettere in sicurezza le infrastrutture". Lo ha detto Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione di RemTech Expo a Ferrara. "RemTech si conferma un momento di grande confronto tra i professionisti tecnici e quindi anche i professionisti geologi", ha spiegato Violo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

