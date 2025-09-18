RemTech Expo Sogesid SpA lancia Porto 2040 | il futuro dei porti tra energia logistica e innovazione
Per Errico Stravato, AD di Sogesid S.p.A.: “Non più semplici aree di transito merci, ma infrastrutture intelligenti al servizio della transizione ecologica e digitale del Paese” Ferrara, 18 settembre 2025 - Durante la 19esima edizione di RemTech Expo, evento di riferimento per l’innovazione a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#prevenzione #rischiosismico PNCS: oggi al @RemTechExpo 2025 Casa Italia ha presentato le ultime novità
Oggi a RemTech Expo 2025, a Ferrara, abbiamo affrontato un tema cruciale: il rapporto tra energie rinnovabili e illeciti ambientali. Come Commissione parlamentare d'inchiesta sulle #ecomafie, abbiamo aperto un nuovo filone di lavoro sui "rifiuti emergenti"
