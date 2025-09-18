RemTech Expo Capomolla Ansfisa | 94% comuni italiani a rischio

Ferrara, 18 set. (askanews) - Il 94% dei comuni italiani è soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico e "milioni e milioni di cittadini vivono in condizioni di elevato rischio", per questo serve il confronto "con tutti i rappresentanti locali e del governo per cercare di risolvere problematiche di questo tipo". Lo ha detto Domenico Capomolla, direttore di Ansfisa, a RemTech Expo a Ferrara. A RemTech Expo "abbiamo affrontato i problemi derivanti dal dissesto idrogeologico - ha spiegato Capomolla -, in particolare i fenomeni che scaturisce il dissesto idrogeologico rapportati alle infrastrutture che noi controlliamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - RemTech Expo, Capomolla (Ansfisa): 94% comuni italiani a rischio

