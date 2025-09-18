RemTech Expo Capaccioli | sostenibilità per tutti non per pochi

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara, 18 set. (askanews) - "Abbiamo pensato troppo e troppo spesso che fare sostenibilità fosse per pochi, oggi la sostenibilità deve essere necessariamente aperta a tutti" e su questo con il ministro "c'è stata sicuramente grande intesa". Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia, in occasione di RemTech Expo a Ferrara dove si è confrontato con il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. "Guardando a un sistema che inevitabilmente sta cambiando e che richiede un'attenzione non solo da parte delle istituzioni, ma anche della società civile e dell'associazione che ho l'onore di guidare, Green Building Council Italia vuole mettere a disposizione del mondo pubblico le migliori tecnologie, le migliori normative a supporto di questa transizione - ha spiegato Capaccioli -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

remtech expo capaccioli sostenibilit224 per tutti non per pochi

© Quotidiano.net - RemTech Expo, Capaccioli: sostenibilità per tutti non per pochi

In questa notizia si parla di: remtech - expo

Alleanza strategica tra AMA e RemTech Expo

RemTech Expo 2025: l’uomo da problema a soluzione ambientale

'L'uomo al centro del cambiamento', al via la diciannovesima edizione di RemTech Expo

RemTech Expo, Capaccioli: sostenibilità per tutti non per pochi - (askanews) – “Abbiamo pensato troppo e troppo spesso che fare sostenibilità fosse per pochi, oggi la sostenibilità deve essere necessariamente aperta a tutti” e su questo con il minis ... Segnala askanews.it

RemTech Expo, Capaccioli: edilizia guardi a benessere persone - "Il tema delle città e del 40% di CO2 sul quale le città impattano complessivamente deve essere uno dei punti focali su cui GBC Italia e l'edilizia, il nuovo modo di fare ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Remtech Expo Capaccioli Sostenibilit224