RemTech Expo Capaccioli | sostenibilità per tutti non per pochi

Ferrara, 18 set. (askanews) - "Abbiamo pensato troppo e troppo spesso che fare sostenibilità fosse per pochi, oggi la sostenibilità deve essere necessariamente aperta a tutti" e su questo con il ministro "c'è stata sicuramente grande intesa". Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia, in occasione di RemTech Expo a Ferrara dove si è confrontato con il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. "Guardando a un sistema che inevitabilmente sta cambiando e che richiede un'attenzione non solo da parte delle istituzioni, ma anche della società civile e dell'associazione che ho l'onore di guidare, Green Building Council Italia vuole mettere a disposizione del mondo pubblico le migliori tecnologie, le migliori normative a supporto di questa transizione - ha spiegato Capaccioli -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

