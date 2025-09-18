Regno Unito Trump saluta re Carlo III prima di lasciare il Castello di Windsor

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha salutato re Carlo III al Castello di Windsor prima di recarsi in visita dal premier britannico Keir Starmer. Trump ha stretto la mano al re prima di salire in auto, definendo Carlo "un grande gentiluomo e un grande re". Il capo della Casa Bianca e il monarca del Regno Unito si sono salutati calorosamente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

