Regno Unito cosa sappiamo dei tre arresti per presunto spionaggio a favore della Russia

Il Regno Unito torna a fare i conti con la minaccia dello spionaggio. Nelle stesse ore in cui la procura ha deciso di archiviare un caso di presunte attività di intelligence a favore della Cina, la polizia metropolitana ha arrestato, poi rilasciato in attesa della prosecuzione delle indagini, tre persone in Essex con l’accusa di collaborare con i servizi segreti russi. Due uomini e una donna, fermati a Grays, sono stati interrogati dagli inquirenti della divisione antiterrorismo e poi rilasciati su cauzione con obbligo di rispetto di specifiche condizioni. L’inchiesta è condotta sulla base del National Security Act del 2023, la legge che ha introdotto strumenti più stringenti per contrastare il crescente numero di interferenze straniere. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Regno Unito, cosa sappiamo dei tre arresti per presunto spionaggio a favore della Russia

