Regione Campania provvedimenti approvati nella riunione di oggi
Provvedimenti approvati nella riunione di oggi della Giunta Regionale: Sanità. -Parte il “Piano di attività per l’utilizzo del Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2024-2026” della Regione Campania, approvato dal Ministero della Salute, con risorse di bilancio regionale di 2,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Regione Campania, dopo lo stop al terzo mandato De Luca chiede il rinvio delle elezioni
Asl e Ospedali: la Regione Campania individua 15 nuovi direttori generali, le nomine a Salerno
Protezione Civile: la Regione Campania finanzia il nuovo centro nel Vallo di Diano
Regione Campania, provvedimenti di Giunta 19 settembre 2025 - Sanità, Difesa del territorio e Tecnologie digitali Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. Come scrive expartibus.it
I Principali provvedimenti approvati dalla Giunta - E' stato approvato il Programma regionale della Campania sulle procedure e l'informatizzazione dei livelli di conferma diagnostica dello screening audiologico neonatale, al fine di migliorare la ... Riporta regione.campania.it