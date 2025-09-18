Regionali Veneto Zaia firma il decreto | si vota 23 e 24 novembre

(Adnkronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. Con queste parole il Governatore ha sottolineato l’avvenuta firma: “Ho firmato il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: regionali - veneto

Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»

Elezioni regionali: il centrodestra e il Veneto. La scelta dopo Ferragosto

Regionali, Cattaneo e lo stallo sul Veneto. “Sì alla Lega, ma niente lista Zaia”

Regionali #Veneto — Ufficializzate le date: si vota domenica 23 e lunedì 24 novembre @ultimora_pol - X Vai su X

Regionali in Campania. De Luca: "Si voterà il 23 ed il 24 Novembre, insieme a Veneto e Puglia" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #campania2025 #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campania-de-luca-si-vote - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali Veneto 2025, decise le date: si vota 23 e 24 novembre; Regionali Veneto: Zaia firma il decreto, si vota il 23 e 24 novembre; Elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre.

Elezioni regionali in Veneto, fissata la data. Zaia: «Si vota il 23 e 24 novembre» - Si conclude la legislatura», ha comunicato il presidente della Regione ... Secondo vicenzatoday.it

Veneto, Zaia firma il decreto: elezioni regionali 23 e 24 novembre - (LaPresse) Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del ... Da stream24.ilsole24ore.com