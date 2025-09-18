Regionali tre impresentabili nelle liste di Lega Forza Italia e Udc | sono a processo per bancarotta fraudolenta

Sono tre i candidati “ impresentabili ” individuati dalla Commissione parlamentare Antimafia nelle liste per le Regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche, le prime elezioni in programma nella tornata d’autunno (si vota rispettivamente il 28 e il 2829 settembre). A comunicare l’esito delle verifiche è stata la presidente dell’organismo, Chiara Colosimo, in apertura della seduta di giovedì: in Valle d’Aosta viola il Codice di autoregolamentazione le candidatura di Paolo Bernardi per la Lega, nelle Marche quelle di Jessica Marcozzi per Forza Italia e di Armando Bruni per l’Udc. Tutti e tre sono imputati in primo grado per bancarotta fraudolenta: il processo a carico di Bernardi è in corso a Varese, quelli per i due candidati marchigiani a Fermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

