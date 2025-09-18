Regionali Toscana la lista di Tomasi riammessa a Pistoia
Pistoia, 18 settembre 2025 – Dopo ore di spasmodica attesa, il ribaltone è servito. Tornano a galla dopo una lunga apnea gli esponenti pistoiesi della lista civica «È ora!» che appoggia il candidato presidente della Regione Toscana di centrodestra, Alessandro Tomasi: la commissione regionale elettorale presso la Corte di appello di Firenze ha infatti riammesso la lista nella circoscrizione pistoiese. Come noto, l’Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni del Tribunale di Pistoia, presieduto dal dottor Sergio Garofalo, aveva bocciato in prima e seconda istanza l’ammissione dei civici per Tomasi alla competizione per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
