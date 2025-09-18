Regionali in Veneto si voterà il 23 e 24 novembre

AGI - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l' indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del presidente della Giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. Annuncio ufficiale e date di votazione. "Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15", ha detto Zaia. 🔗 Leggi su Agi.it

