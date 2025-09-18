Regionali in Veneto si voterà il 23 e 24 novembre

Agi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il  presidente  della  Regione del Veneto,  Luca Zaia, ha firmato oggi il  decreto  per l' indizione  delle  elezioni  per il  rinnovo  del  Consiglio  e del  presidente  della  Giunta regionale. I  cittadini veneti  saranno chiamati alle urne domenica  23  e lunedì  24 novembre  prossimi. Annuncio ufficiale e date di votazione. "Ho firmato il  decreto  che fissa la  data  delle nuove  elezioni regionali. Si conclude la  legislatura  e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica  23 novembre  dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì  24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15", ha detto  Zaia. 🔗 Leggi su Agi.it

regionali in veneto si voter224 il 23 e 24 novembre

© Agi.it - Regionali, in Veneto si voterà il 23 e 24 novembre

In questa notizia si parla di: regionali - veneto

Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»

Elezioni regionali: il centrodestra e il Veneto. La scelta dopo Ferragosto

Regionali, Cattaneo e lo stallo sul Veneto. “Sì alla Lega, ma niente lista Zaia”

regionali veneto voter224 23Elezioni regionali in Veneto, fissata la data. Zaia: «Si vota il 23 e 24 novembre» - Si conclude la legislatura», ha comunicato il presidente della Regione ... Lo riporta vicenzatoday.it

regionali veneto voter224 23Zaia fissa le elezioni in Veneto, si vota il 23 e 24 novembre - Firmato il decreto che fissa la consultazione per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta (ANSA) ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Veneto Voter224 23