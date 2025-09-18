Regionali in Veneto si voterà il 23 e 24 novembre
AGI - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l' indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del presidente della Giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. Annuncio ufficiale e date di votazione. "Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15", ha detto Zaia. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: regionali - veneto
Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»
Elezioni regionali: il centrodestra e il Veneto. La scelta dopo Ferragosto
Regionali, Cattaneo e lo stallo sul Veneto. “Sì alla Lega, ma niente lista Zaia”
Elezioni regionali in Veneto, Salvini: «Il candidato dopo Pontida». L'eurodeputata Donazzan: «Io li batterei tutti» - X Vai su X
Regionali in Campania. De Luca: "Si voterà il 23 ed il 24 Novembre, insieme a Veneto e Puglia" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #campania2025 #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campania-de-luca-si-vote - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Veneto, fissata la data. Zaia: «Si vota il 23 e 24 novembre» - Si conclude la legislatura», ha comunicato il presidente della Regione ... Lo riporta vicenzatoday.it
Zaia fissa le elezioni in Veneto, si vota il 23 e 24 novembre - Firmato il decreto che fissa la consultazione per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta (ANSA) ... ansa.it scrive