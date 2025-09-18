Regionali De Luca | Candidarmi a consigliere? E' una sorpresa Fico | Con lui rapporto tranquillo

Salernotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Perché vuole togliere la sorpresa ai miei concittadini?". Ha risposto con una battuta il governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervistato ieri a “Realpolitik” su Rete4, in merito ad una sua possibile candidatura a consigliere regionale alle prossime elezioni. "Vorrei tentare di spendere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - luca

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali, De Luca: Candidarmi a consigliere? E' una sorpresa. Fico: Con lui rapporto tranquillo; ROBERTO FICO GETTA ACQUA SUL FUOCO: “CON DE LUCA UN RAPPORTO TRANQUILLO”; Campania, la mossa di Costa: «Disponibile a candidarmi».

regionali de luca candidarmiElezioni Regionali in Campania, De Luca fissa la data: si vota il 23 e 24 novembre - Fissata la data delle elezioni regionali per decretare il successore di De Luca alla Regione Campania: si svolgeranno il 23 e 24 novembre ... Segnala quotidianodelsud.it

regionali de luca candidarmiElezioni regionali, De Luca ha deciso: ecco quando si vota in Campania - Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha deciso: le elezioni regionali in Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali De Luca Candidarmi