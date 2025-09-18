Sono emersi tre nominativi segnalati dalla commissione parlamentare Antimafia in vista delle prossime elezioni regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche. La presidente Chiara Colosimo, durante una riunione della commissione, ha reso noto che i candidati considerati « impresentabili » sono due nelle Marche e uno in Valle d’Aosta. Secondo quanto comunicato, le candidature risultano non conformi al codice di autoregolamentazione poiché coinvolte in procedimenti penali legati a casi di bancarotta fraudolenta. Jessica Marcozzi, consigliere comunale nelle Marche (Imagoeconomica). Nelle Marche i nomi indicati sono quelli di Jessica Marcozzi, in corsa con la lista Partito popolare europeo-Forza Italia-Berlusconi, e di Armando Bruni, candidato con Liste civiche-Libertas-Unione di centro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Regionali, chi sono i tre «impresentabili» nel mirino della Commissione Antimafia