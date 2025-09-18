Regionali cdx in pole nelle Marche con Acquaroli 50% e in Calabria con Occhiuto 53% csx avanti in Toscana con Giani 57% in Campania con Fico 45% e in Puglia con Decaro 70%

Ecco gli esponenti politici in vantaggio secondo gli ultimi sondaggi riguardo le regionali 2025. In Veneto, il centrodestra deve ancora esprimere un nome, ma un qualsiasi candidato potrebbe ottenere il 64%. Si vota anche in Valle d'Aosta il 28 settembre per eleggere il Consiglio regionale Le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Regionali, cdx in pole nelle Marche con Acquaroli (50%) e in Calabria con Occhiuto (53%), csx avanti in Toscana con Giani (57%), in Campania con Fico (45%) e in Puglia con Decaro (70%)

Prime date CAMPIONATI REGIONALI 2026. Regione Veneto Pole Dance #poledance #csennazionale #poledanceitalia

Regionali in Campania, Francesca Amirante in pole position come capolista del Pd

