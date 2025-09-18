“Abbiamo confermato la volontà di costruire insieme un programma di governo basato su un confronto aperto con la società civile, le forze del mondo produttivo, del lavoro, l’associazionismo, i rappresentanti dell’Amministrazione uscente, per valorizzare il lavoro svolto in questi anni e costruire anche una piattaforma programmatica che porti a mettere in campo un programma per i cittadini di lavoro e di governo per i prossimi anni”. Queste le parole di Piero De Luca, candidato in pectore alla segreteria del Partito Democratico campano, al termine della prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra, che si è svolta presso il comitato elettorale del candidato presidente Roberto Fico, in via Galileo Ferraris a Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regionali Campania, Piero De Luca: "Valorizzare lavoro di questi anni"