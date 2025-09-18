Regionali Campania Piero De Luca | Valorizzare lavoro di questi anni
“Abbiamo confermato la volontà di costruire insieme un programma di governo basato su un confronto aperto con la società civile, le forze del mondo produttivo, del lavoro, l’associazionismo, i rappresentanti dell’Amministrazione uscente, per valorizzare il lavoro svolto in questi anni e costruire anche una piattaforma programmatica che porti a mettere in campo un programma per i cittadini di lavoro e di governo per i prossimi anni”. Queste le parole di Piero De Luca, candidato in pectore alla segreteria del Partito Democratico campano, al termine della prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra, che si è svolta presso il comitato elettorale del candidato presidente Roberto Fico, in via Galileo Ferraris a Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - campania
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Regionali in Campania. Franco Picarone (PD): "Dobbiamo vincere e vincere per tornare subito al lavoro per i territorio. Nel Pd è, finalmente, tornato il sereno" #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #pdcampania #campania2025 #regionali2025 #Agend - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Boschi: «Centrodestra senza candidato, è il segno della loro debolezza» - X Vai su X
Regionali Campania, Piero De Luca: Valorizzare lavoro di questi anni; Regionali Campania, Fico: «Tavolo progressista proficuo». Mastella: «Ora si incontri con Vincenzo De Luca, stop tensioni»; Regionali in Campania, primo tavolo della coalizione a sostegno di Fico: «È andata benissimo, nessun incontro in programma con De Luca».
Regionali Campania, Piero De Luca: "Valorizzare lavoro di questi anni" - (LaPresse) "Abbiamo confermato la volontà di costruire insieme un programma di governo basato su un confronto aperto con la società civile, le ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Regionali, a Napoli prima riunione del ‘campo largo’. Fico: ‘Grande disponibilità da tutti gli alleati’. Presente anche Mastella - Mostra entusiasmo il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrosinistra Roberto Fico al termine del primo incontro, nel comitato elettorale di via Galileo Fer ... Si legge su ntr24.tv