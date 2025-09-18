Regionali Campania Fico | Nessun problema a incontrare De Luca ma non è in programma

“Non ho in programma nessun incontro, ma non ci sarebbe nessun problema chiaramente, è il presidente uscente”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, intervistato al termine della prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra, che si è svolta presso il comitato elettorale di Fico in via Galileo Ferraris a Napoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania, Fico: "Nessun problema a incontrare De Luca ma non è in programma"

