Regionali Campania Fico | Clima proficuo avviato lavoro su programma

“Abbiamo dibattuto e ci siamo confrontati sull’impostazione anche di un metodo di lavoro, quindi io direi che questa prima riunione del fronte progressista è andata assolutamente bene. C’è stata una grande disponibilità di dialogo da parte del segretario in pectore del Partito Democratico, Piero De Luca, e c’è stata una grande disponibilità da parte di tutte le forze politiche. Abbiamo deciso di intraprendere un percorso programmatico su cinque tavoli di lavoro fondamentali che raggrupperanno le grandi aree tematiche”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania, nella prima riunione programmatica della coalizione di centrosinistra, che si è svolta presso il comitato elettorale di Fico in via Galileo Ferraris a Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania, Fico: "Clima proficuo, avviato lavoro su programma"

