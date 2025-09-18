Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani vogliono confermarei risultati positivi di inizio stagione, mentre i calabresi cercano il primo successo. Reggiana-Catanzaro si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium. REGGIANA-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani stanno attraversando un buon momento, con una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate. La squadra di Dionigi si è inchinata soltanto di fronte al Palermo all’esordio, ed ora cerca continuità tra le mura amiche. I calabresi non sono ancora riusciti a sbloccarsi, avendo collezionato soltanto tre pareggi in altrettante gare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Reggiana-Catanzaro, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla