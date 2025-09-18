Reddito di Base la Proposta RED 2025 alla Camera | sarà l’INPS a selezionare i beneficiari

Alla Camera dei Deputati, l’associazione RED – Reddito Europa Diritti ha presentato la propria Proposta 2025 per il Reddito di Base, nell’ambito della 18ª International Basic Income Week. Alla conferenza stampa sono intervenuti Michele Gianella, presidente di RED, Mariella Vitale, vicepresidente, Sandro Gobetti, presidente di BIN Italia, e il deputato Dario Carotenuto, Capogruppo M5S Commissione Lavoro della Camera. La Proposta, che è una road map civica verso una futura legge istitutiva, introduce elementi di forte innovazione per il dibattito italiano. “Sarà l’INPS l’unico ente deputato a individuare e contattare i potenziali beneficiari, senza possibilità di domanda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it