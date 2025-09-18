Reddito di Base la Proposta RED 2025 alla Camera | sarà l’INPS a selezionare i beneficiari
Alla Camera dei Deputati, l’associazione RED – Reddito Europa Diritti ha presentato la propria Proposta 2025 per il Reddito di Base, nell’ambito della 18ª International Basic Income Week. Alla conferenza stampa sono intervenuti Michele Gianella, presidente di RED, Mariella Vitale, vicepresidente, Sandro Gobetti, presidente di BIN Italia, e il deputato Dario Carotenuto, Capogruppo M5S Commissione Lavoro della Camera. La Proposta, che è una road map civica verso una futura legge istitutiva, introduce elementi di forte innovazione per il dibattito italiano. “Sarà l’INPS l’unico ente deputato a individuare e contattare i potenziali beneficiari, senza possibilità di domanda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: reddito - base
Salari, bonus, reddito di base. Dalla Germania tre ipotesi per ripensare il lavoro in Europa
I giudici aprono alla revisione dell'importo in base ai cambiamenti del reddito di entrambi i genitori. Questa sentenza rappresenta un’importante opportunità per i padri separati che si trovano in difficoltà economiche
Dimmi dove stai e ti dirò come voti, le preferenze per il referendum a Palermo in base a quartieri e reddito
Casa L’indice di accessibilità elaborato dall’Ance, frutto del rapporto fra rata da sostenere per l’immobile e reddito disponibile, se è superiore al 30% segnala una criticità e, quindi, le città dove è più proibitivo l’acquisto o l’affitto in base al reddito. #ilcefalino # - facebook.com Vai su Facebook
L'esperimento tedesco. Il reddito di base universale si può vincere con una lotteria https://buff.ly/H1s6YkN - X Vai su X
Reddito di Base, la proposta Red 2025 alla Camera: «INPS seleziona i beneficiari»; Reddito di Base, la Proposta RED 2025 traccia la road map per la futura legge; Avviso Pubblico in favore dei beneficiari del RED 2023.
Reddito di Base, la proposta Red 2025 alla Camera: «INPS seleziona i beneficiari» - Alla Camera dei Deputati, l’associazione RED – Reddito Europa Diritti ha presentato la propria Proposta 2025 per il Reddito di Base, nell’ambito della 18ª ... Riporta msn.com
REDDITO DI BASE INCONDIZIONATO, LA PROPOSTA RED PER FUTURA LEGGE (1) - Per la prima volta in Italia, una Proposta della società civile mette nero su bianco importi, fasi di attuazione, coperture e modalità di gestione del Reddito di Base Incondizionato ... Scrive 9colonne.it