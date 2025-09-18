Record di siccità ed emissioni inquinanti | mai registrati tassi così alti in Europa
Boom di emissioni inquinanti e siccità record. Le analisi del Copernicus Atmosphere Monitoring Service fanno suonare un nuovo campanello di allarme: le emissioni di carbonio in Europa e Regno unito sono le più alte mai registrate negli ultimi 23 anni, dall’inizio delle rilevazioni. Hanno contribuito gli incendi boschivi dell’estate, l’inquinamento da ozono e le intrusioni di polvere sahariana. Con oltre la metà dei suoli colpiti dalla siccità, agosto 2025 è stato inoltre il mese più secco in Europa e nel Mediterraneo da quando l’Osservatorio europeo sulla siccità (Edo) ha iniziato a monitorarla nel 2012. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
