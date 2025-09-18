Il ritorno di Crockett e Tubbs sul grande schermo si avvicina, grazie al nuovo progetto targato Universal Pictures, che ha annunciato la produzione di un reboot cinematografico di Miami Vice. La data di uscita è fissata per il 6 agosto 2027, con una fase di casting in corso e le riprese previste per il prossimo anno. Questa nuova versione si baserà sulla prima stagione della celebre serie TV degli anni ’80, interpretata originariamente da Don Johnson e Philip Michael Thomas. il film: un ritorno alle origini. fonte d’ispirazione e prospettive. Il lungometraggio riprenderà gli eventi della prima stagione, portando sullo schermo i personaggi iconici Sonny Crockett e Rico Tubbs, interpretati rispettivamente da attori ancora da scegliere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Reboot di miami vice: i migliori attori per crockett, tubbs e altri ruoli