Real Madrid Juve che tegola per Xabi Alonso! Stop di due mesi per quel titolarissimo | salterà la sfida di Champions League

Real Madrid Juve, che tegola per Xabi Alonso in vista del match di Champions League: tutti gli aggiornamenti. Una pessima notizia per il Real Madrid e per il suo allenatore Xabi Alonso. Con un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha annunciato la diagnosi per Trent Alexander-Arnold, confermando i timori iniziali. Il talentuoso terzino-centrocampista della nazionale inglese ha riportato una lesione del bicipite femorale sinistro che lo costringerà a un lungo stop. La “sentenza” è arrivata: il giocatore dovrà restare fermo per un periodo di circa 2 mesi, un infortunio grave che lo terrà lontano dai campi in una fase cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

