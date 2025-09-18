Real Madrid Juve che tegola per Xabi Alonso! Stop di due mesi per quel titolarissimo | salterà la sfida di Champions League
Real Madrid Juve, che tegola per Xabi Alonso in vista del match di Champions League: tutti gli aggiornamenti. Una pessima notizia per il Real Madrid e per il suo allenatore Xabi Alonso. Con un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha annunciato la diagnosi per Trent Alexander-Arnold, confermando i timori iniziali. Il talentuoso terzino-centrocampista della nazionale inglese ha riportato una lesione del bicipite femorale sinistro che lo costringerà a un lungo stop. La “sentenza” è arrivata: il giocatore dovrà restare fermo per un periodo di circa 2 mesi, un infortunio grave che lo terrà lontano dai campi in una fase cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: real - madrid
Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare”
La Juventus ha 10 giocatori che richiedono di essere sostituiti durante la perdita di Coppa del Mondo di Club al Real Madrid
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Su 7 partite stagionali tra Real Madrid e Francia Mbappé è andato a segno 6 volte rimanendo a secco solo contro il Maiorca. In totale ha già messo a referto 8 gol e 2 assist, e siamo solo a metà Settembre. 3 sono rigori? Sí, ma i rigori bisogna segnarli. - facebook.com Vai su Facebook
? #RealMadrid, #AlexanderArnold ko: c'è lesione. Salterà la #Juventus - X Vai su X
Tegola Real Madrid: stop di due mesi per Alexander-Arnold; Tegola Real Madrid: lesione per Alexander-Arnold, out due mesi. Salta la Juventus; Alexander-Arnold infortunato: 6-8 settimane di stop, salterà Real Madrid-Juventus.
Tegola Real Madrid: lesione per Alexander-Arnold, out due mesi. Salta la Juventus - La brutta notizia per il Real Madrid è arrivata il giorno dopo la vittoria contro il Marsiglia nella prima giornata della League Phase di ... Secondo msn.com
Juve, salta il big match di Champions: infortunio grave - Tra alti e bassi la Juventus di Igor Tudor ha bagnato l’esordio stagionale in Champions League con uno spettacolare 4- Da calciomercato.it