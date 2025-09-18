Reading per la pace E Allocca è Datini

Lunedì prossimo, 22 settembre, torna un altro appuntamento della rassegna " Teatro di lunedì a Palazzo Vaj ". Nella sala del teatro alle 21 va in scena lo spettacolo " Trame di guerra, orditi di pace. Reading contro la guerra per voce e fisarmonica ": la regia è di Rosaria Bux con Matilde Mochi e Matilde Toni (fisarmonica). La data successiva, quella del 29 settembre alle 21, vede protagonista Beppe Allocca (foto), l’artigiano-teatrante, impegnato nel monologo-spettacolo " Col nome del guadagno ", dedicato alla figura del mercante di Prato, Datini. "Ci saranno personaggi, costumi, luci, cambi scena e video che si alterneranno a ritmo incalzante lungo il racconto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

