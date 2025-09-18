Ray-Ban smart | Meta mette l’AI su occhiali e bracciale da polso
Presentata alla conferenza Connect, la nuova coppia di dispositivi targata Meta abbina l’iconico stile Ray-Ban alla potenza dell’intelligenza artificiale: occhiali con display a colori e un bracciale capace di trasformare i movimenti del polso in comandi digitali. Una combinazione pensata per alleggerire la dipendenza dallo smartphone e mantenere l’attenzione su ciò che ci circonda. Stile . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: smart - meta
Ray-Ban Meta: La Nuova Frontiera degli Smart Glasses Che Ogni Uomo Dovrebbe Conoscere.
Meta Hypernova, gli occhiali smart con display potrebbero costare 800 dollari
A settembre arrivano Hypernova, i nuovi occhiali smart di Meta
Meta lancia i nuovi occhiali smart: Ray-Ban Display, Gen 2 e Oakley Vanguard. Ecco quanto costano e quando arrivano - X Vai su X
Meta dipende da un'azienda cinese, Goertek, per la manifattura dei suoi dispositivi per la realtà aumentata e virtuale. Il legame è così forte che a Goertek sarà affidata anche la produzione dei nuovi occhiali "smart" Hypernova. Ma la società di Zuckerberg è chi - facebook.com Vai su Facebook
Meta Ray-Ban Display: svelati (per errore) gli occhiali smart con display; Mark Zuckerberg presenta i Meta Ray-Ban con display; Meta presenta i nuovi smart glasses.
Meta Ray-Ban Display, ecco gli occhiali del futuro stile Minority Report - Dodici anni dopo i Google Glass, l'azienda rilancia la sfida degli occhiali intelligenti. Segnala wired.it
Meta lancia gli occhiali smart Ray-Ban Display: prezzo e quando escono in Italia - Meta ha presentato la nuova linea di smart glasses: spiccano i Ray- lettera43.it scrive