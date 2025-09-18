Ray-Ban smart | Meta mette l’AI su occhiali e bracciale da polso

Sbircialanotizia.it | 18 set 2025

Presentata alla conferenza Connect, la nuova coppia di dispositivi targata Meta abbina l’iconico stile Ray-Ban alla potenza dell’intelligenza artificiale: occhiali con display a colori e un bracciale capace di trasformare i movimenti del polso in comandi digitali. Una combinazione pensata per alleggerire la dipendenza dallo smartphone e mantenere l’attenzione su ciò che ci circonda. Stile . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

