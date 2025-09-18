Ravenna porta a porta | un viaggio tra gli ingressi nascosti della città
Nel mondo romano il dio Giano, custode delle porte celesti e signore di ogni inizio, vegliava su ogni passaggio, ogni soglia, ogni apertura e chiusura. Era lui il janitor, il guardiano della porta. A Ravenna, città di antichi splendori e misteri, questo tour pedonale (volendo anche in bicicletta). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: ravenna - porta
La segnalazione di un cittadino: "In via Ravenna incivili vengono a riempire i cassonetti con i rifiuti delle zone con porta a porta"
Il guardiano della porta. Anacoura n.1 del Ravenna
Il conto alla rovescia è quasi al termine: ’ sta per cominciare! Per due settimane il birrificio si veste a festa e porta a Ravenna l’atmosfera più bavarese che ci sia: boccali pieni, piatti tipici, musica e brindisi che si allungano fino a - facebook.com Vai su Facebook
La Romagna più autentica va scoperta lentamente, come in questo itinerario in treno che da Ravenna porta in Bassa Romagna. Scopri le tappe: https://visiter.it/35tx #bassaromagnamia #ravenna #emiliaromagnaslow #inemiliaromagna - X Vai su X
“Linea Verde Italia” riparte da Ravenna: un nuovo viaggio nel cuore autentico del Paese; Terminata la visita in Italia di re Carlo e della regina Camilla; A Ravenna sulle tracce di Don Quijote.
Ravenna celebra i 155 anni della breccia di Porta Pia - Nell’occasione sarà presentato il volume “I preti di Garibaldi” di Pietro Pistelli, alla presenza dell’autore ... Da ravenna24ore.it