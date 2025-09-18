ravenna contro il perugia senza paura

C’è il blasonato Perugia in arrivo domani, alle 20.30, al Benelli. Perugia che è terzultimo con 3 punti e che non ha ancora vinto. Mattia Scaringi, ventiduenne baluardo della retroguardia giallorossa, punta a dare continuità al successo esterno col Guidonia. Scaringi, che partita vi aspettate? "Il Perugia non ha bisogno di presentazioni. È una squadra che va presa con le pinze, prima di tutto perché si tratta di un club storico che punta sempre a fare bene. In organico ha giocatori molto forti, non facciamoci illusioni". Il Ravenna viaggia a gonfie vele al 2° posto solitario. A trovare il pelo nell’uovo, ci sono i 5 gol incassati finora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

