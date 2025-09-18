Ravenna celebra Dante | il festival Prospettiva Dante 2025

Dal 17 al 21 settembre incontri, musica e spettacoli agli Antichi Chiostri. Tra gli ospiti Rumiz, Lavia, Veneziani e Gazzolo. RAVENNA – Dal 17 al 21 settembre Ravenna ospiterà la quattordicesima edizione dell’unico festival interamente dedicato al poeta che ha fatto la storia della lingua e letteratura italiana, Dante Alighieri. “Prospettiva Dante” è il festival che, con incontri, spettacoli e concerti, celebra la grandezza dell’operato dell’Alighieri; a partire dalla lingua, il volgare, che per la sua comprensibilità riuscì a coinvolgere tutti, uomini e donne. La prima edizione del festival fu realizzata nel 2011, grazie allo stimolo e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che fin dall’inizio ha messo la direzione scientifica nelle mani dell’Accademia della Crusca e quella generale e artistica a Domenico De Martino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

