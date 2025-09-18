Ravenna bloccati container di esplosivi diretti a Israele Tajani | Non c’erano armi italiane
La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha spiegato che i Comuni italiani si starebbero mobilitando per "fare quello che il nostro governo non sta facendo", ovvero prendere una posizione chiara in riferimento alle sanzioni per "fermare Netanyahu e i suoi crimini a Gaza come in Cisgiordania". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. «Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali»
"Non stiamo con governi criminali". Bloccati esplosivi per Haifa nel porto di Ravenna: cosa è successo
Ravenna, bloccati container di esplosivi diretti a Haifa. Tajani: “non sono armi italiane”
