La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha spiegato che i Comuni italiani si starebbero mobilitando per "fare quello che il nostro governo non sta facendo", ovvero prendere una posizione chiara in riferimento alle sanzioni per "fermare Netanyahu e i suoi crimini a Gaza come in Cisgiordania". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ravenna, bloccati container di esplosivi diretti a Israele, Tajani: “Non c’erano armi italiane”