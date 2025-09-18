Ravenna bloccati container di esplosivi diretti a Haifa Tajani | non sono armi italiane

''Non abbiamo inviato armi italiane in Israele''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in question time al Senato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. «Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali»

"Non stiamo con governi criminali". Bloccati esplosivi per Haifa nel porto di Ravenna: cosa è successo

ravenna bloccati container esplosiviA Ravenna bloccati container di esplosivi diretti a Haifa - Sindaco ed enti locali chiedono di bloccare il transito di armi dirette a Israele, su segnalazione dei lavoratori portuali ... Riporta msn.com

ravenna bloccati container esplosiviDue container di esplosivi diretti in Israele bloccati al Porto di Ravenna - Lettera del Sindaco Barattoni, con Palli e De Pascale, a Sapir per fermare il carico: “Grazie alla coraggiosa segnalazione di alcuni lavoratori” ... Secondo ravenna24ore.it

