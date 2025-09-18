Ravenna bloccati container di esplosivi diretti a Haifa Tajani | non sono armi italiane
''Non abbiamo inviato armi italiane in Israele''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in question time al Senato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. «Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali»
"Non stiamo con governi criminali". Bloccati esplosivi per Haifa nel porto di Ravenna: cosa è successo
Due container di esplosivi diretti ad Haifa sono stati bloccati nel porto di Ravenna dopo una segnalazione di alcuni lavoratori portuali. Ne dà notizia il sindaco della città romagnola, Alessandro Barattoni. - X Vai su X
