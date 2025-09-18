Ravenna bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali

BOLOGNA, 18 SET - Due container di esplosivi diretti ad Haifa (in Israele) sono stati bloccati nel porto di Ravenna dopo una segnalazione di alcuni lavoratori portuali.   Transito di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

