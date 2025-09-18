Ravenna blocca il passaggio di container con armi dirette a Israele
L’azione del sindaco Barattoni: “Siamo stati avvisati da alcuni lavoratori del porto. Serve un’azione del governo italiano”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: ravenna - blocca
Ravenna blocca al porto container con armi dirette a Israele
Ravenna si ribella: migliaia al porto per bloccare le armi dirette a Israele #manifestazione #ravenna #armi #Israele - X Vai su X
Aderiamo e rilanciamo alla manifestazione Fuori Israele dal porto di Ravenna lanciata da Coordinamento BDS Ravenna Quando e dove: 16 settembre ore 17.30 ritrovo nella Darsena dietro la stazione ferroviaria. Ore 18 corteo verso l’autorità Portuale. Per - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna blocca al porto container con armi dirette a Israele; Armi per Israele, il porto di Ravenna in rivolta: “Non carichiamo”; Ravenna, sequestrato materiale militare. Era diretto in Israele senza licenza.
Armi per Israele, il porto di Ravenna in rivolta: “Non carichiamo” - Due container bloccati, protesta del sindaco Barattoni e della Compagnia dei portuali: “Concreto rischio di problematiche di ordine pubblico connesse a tale movimentazione” ... Lo riporta msn.com
16 settembre, Ravenna: fuori Israele dal porto - No al progetto Undersec»: è quello che chiede la manifestazione del 16 settembre a Ravenna organizzata dal Coordinamento BDS di Ravenna – ( ... Come scrive agoravox.it