Ravenna blocca al porto container con armi dirette a Israele

Repubblica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azione del sindaco Barattoni: “Siamo stati avvisati da alcuni lavoratori. Serve un’azione del governo italiano”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

I sindacati: «Portuali pronti alla mobilitazione. Non vogliamo essere complici di Israele»; Sequestro di armi per Israele in porto a Ravenna; Armi a Israele, il governo italiano mente: i carichi continuano a partire.

ravenna blocca porto containerContainer di esplosivi diretti in Israele bloccati al porto di Ravenna - Due container di armi e componenti bellici diretti in Israele (classificati come "esplosivi") sono stati bloccati al porto di Ravenna. Riporta ravennaedintorni.it

Due container di armi ed esplosivi attesi al porto di Ravenna. Barattoni chiede a Sapir di non caricarli sulle navi video - Due container pieni di armi ed esplosivi in transito al Porto di Ravenna, con direzione Haifa, Israele. Secondo ravennanotizie.it

