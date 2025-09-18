Rapporto Inps Toscana | aumentano i precari in calo la popolazione residente

La retribuzione dei lavoratori della Toscana è pari a 100,9 euro medi giornalieri per gli uomini: risulta inferiore alla media nazionale che è pari a 107,5 euro. Per le donne la media è pari a 76,0 euro, inferiore a quella nazionale (79,8 euro). L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Rapporto Inps Toscana: aumentano i precari, in calo la popolazione residente

In questa notizia si parla di: rapporto - inps

Congedo parentale e lavoro: il Rapporto Inps fotografa il divario di genere e le penalizzazioni salariali per le madri dopo la nascita di un figlio

Rapporto Inps: salari fermi, inflazione in crescita e gender gap nelle pensioni. «In cinque anni persi nove punti di potere d’acquisto»

Rapporto Inps, assicurati a 27 milioni: sistema previdenziale solido

Pensionati all’estero: accertamenti INPS dal 17 settembre 2025 Riguarda i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania Continuano i controlli sui pensionati italiani all’estero, residenti sia in Europa che in Africa e in Oceania, ad esclusione dei Paesi scandi - facebook.com Vai su Facebook

In Toscana cala la popolazione, in aumento occupazione e precarietà; Toscana, più lavoratori precari e meno residenti: l’allarme Inps nel rendiconto sociale 2024; L’Inps fotografa la Toscana: popolazione in calo e paghe sotto la media nazionale.

Toscana, più lavoratori precari e meno residenti: l’allarme Inps nel rendiconto sociale 2024 - Boom della cassa integrazione: oltre 64mila toscani coinvolti, per qusasi 11 milioni di ore richieste, contro i 51mila del 2023 ... Scrive lanazione.it

Rapporto Inps: in Toscana dimunisce la popolazione, aumenta l’occupazione ma è più precaria - Secondo il rapporto sociale 2024 presentato oggi lo scorso anno la Toscana ha perso oltre 8mila residenti, mentre l'occupazione è salita al 70,9% ma la retribuzione media è inferiore alla media nazion ... Come scrive intoscana.it