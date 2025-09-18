Rapine in serie a donne anziane 40enne in carcere

Tempo di lettura: < 1 minuto In due mesi, tra aprile e giugno scorso, avrebbe commesso tra Trentola Ducenta (Caserta) e Grumo Nevano (Napoli) almeno cinque rapine ai danni di donne ultrasessantacinquenni, strappando loro con violenza per strada anelli e collane. È l’accusa contestata ad un 40enne italiano, arrestato dai carabinieri e condotto in carcere su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord. Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri delle stazioni di Trentola Ducenta e Grumo Nevano, è emerso che il 40enne avrebbe usato le medesime modalità per tutti i colpi messi a segno, scegliendo sempre donne anziane e avvicinandole d’improvviso, mentre camminavano in strada; con il volto nacque coperto da un casco integrale, le avrebbe tolto tutti i gioielli che indossavano, per poi fuggire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

