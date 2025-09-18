Rapinava anziane con casco integrale | arrestato 40enne Responsabile di 5 colpi

Un uomo di 40 anni è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di aver commesso una serie di rapine ai danni di donne anziane nell’area casertana e napoletana. Il provvedimento di custodia cautelare, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

