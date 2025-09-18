Rapina alla piscina Ercole Negri a Parma e testimone minacciato identificati i ladri | sono tutti giovanissimi
Tre giovani tra i 17 e i 19 anni identificati per rapina impropria in una piscina di Parma: rubati zaini e minacciato un testimone.
Rubano gli zaini ad alcuni coetanei in piscina: denunciati tre giovani tra i 17 e i 19 anni.
