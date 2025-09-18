Rapina alla piscina Ercole Negri a Parma e testimone minacciato identificati i ladri | sono tutti giovanissimi

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani tra i 17 e i 19 anni identificati per rapina impropria in una piscina di Parma: rubati zaini e minacciato un testimone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rapina alla piscina ercole negri a parma e testimone minacciato identificati i ladri sono tutti giovanissimi

© Notizie.virgilio.it - Rapina alla piscina Ercole Negri a Parma e testimone minacciato, identificati i ladri: sono tutti giovanissimi

In questa notizia si parla di: rapina - piscina

Rubano gli zaini ad alcuni coetanei in piscina: denunciati tre giovani tra i 17 e i 19 anni.

rapina piscina ercole negriRapina alla piscina Ercole Negri a Parma e testimone minacciato, identificati i ladri: sono tutti giovanissimi - Tre giovani tra i 17 e i 19 anni identificati per rapina impropria in una piscina di Parma: rubati zaini e minacciato un testimone. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Piscina Ercole Negri