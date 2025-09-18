Raoul Bova il figlio Francesco debutta in tv accanto al suo papà | le foto sul set

La tempesta che ha travolto Raoul Bova pare acquietarsi sempre più. L'attore, al centro delle cronache mediatiche per gli audio con la modella Martina Ceretti che hanno svelato il tradimento ai danni della compagna Rocio Munoz Morales, ha dato la sua versione dei fatti a Verissimo, mostrandosi. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: raoul - bova

Perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: ecco cosa è successo davvero

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in crisi: tutta la verità sulla separazione in casa

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Raoul Bova, indagato il pr Monzino per i ricatti sulle chat. L'attore: «Sono rimasto sconvolto, le minacce sono diventate realtà» - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta audio rubati Raoul Bova, oggi l'attore ascoltato dai pm - X Vai su X

Raoul Bova, il figlio Francesco debutta in tv accanto al suo papà: le foto sul set; Come è diventato il figlio di Raoul Bova, ecco Francesco oggi; Francesco in tv (con papà), Alessandro grafico 3D: recap sui figli (grandi) di Raoul Bova.

Chi è Francesco Bova, figlio di Raoul e di Chiara Giordano - Francesco Bova: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul figlio di Raoul e Chiara Giordano. Riporta donnaglamour.it

Come è diventato il figlio di Raoul Bova, ecco Francesco oggi - Raoul Bova e suo figlio Francesco lavorano sul set di Don Matteo, condividendo del tempo insieme dopo le tensioni degli ultimi mesi. Si legge su cosmopolitan.com