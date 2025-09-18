Ranking UEFA obiettivo quinto posto in Champions League | l’Italia insegue ecco come è andata dopo la prima giornata

Ranking UEFA, obiettivo quinto posto in Champions League: tutti gli aggiornamenti dopo la prima giornata. Dopo l’ottimo risultato raggiunto la scorsa stagione, che aveva permesso all’Italia di portare una quinta squadra nella Champions League 20232024, è di nuovo tempo di calcoli. L’obiettivo, per la Serie A, è replicare l’impresa e garantirsi un posto extra nella prossima edizione della massima competizione europea. Al momento, l’Italia schiera in campo solo quattro formazioni (Inter, Napoli, Atalanta e Juventus ), un numero che potrebbe aumentare se i club sapranno fare bene in tutte le competizioni continentali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

