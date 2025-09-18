Ranking Uefa l’Inter resta sul podio | staccate le rivali italiane la classifica

Ranking Uefa, la posizione aggiornata dell’Inter dopo l’ultima partita disputata dai nerazzurri in Champions League. I dettagli. L’ UEFA ha aggiornato il ranking dei club dopo i primi due giorni della fase a gironi di Champions League. I verdetti non stravolgono le gerarchie, ma confermano l’ Inter come una delle realtà più solide del calcio europeo. La squadra di Cristian Chivu, grazie al cammino degli ultimi anni e al nuovo debutto positivo ad Amsterdam contro l’ Ajax, resta infatti al terzo posto con 115.250 punti. In vetta alla classifica si conferma il Real Madrid con 125.500 punti, forte del suo palmarès e dei risultati sempre costanti nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Internews24.com

