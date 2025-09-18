Ranking FIFA passi avanti per l' Italia | azzurri nuovamente in top 10

Roma, 18 settembre 2025 – Buone notizie per la Nazionale italiana: dopo l'aggiornamento del Ranking FIFA, infatti, gli azzurri sono tornati in top 10. Sono stati decisivi i successi contro Estonia e Israele, arrivati nella scorsa sosta nazionali, che hanno permesso a Gattuso e i suoi di guadagnare terreno a discapito della Germania, che è scesa al dodicesimo posto. I tedeschi, infatti, sono stati superati anche dal Marocco, che quindi si colloca all'undicesimo posto alle spalle proprio dell'Italia. Da segnalare anche il ritorno della Spagna in vetta con 1875 punti, seguita dalla Francia (seconda con 1871). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

