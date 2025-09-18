Ranking FIFA novità per l’Italia | la posizione degli azzurri dopo l’ultima sosta Come cambia la classifica ufficiale

Ranking FIFA, la posizione dell’Italia dopo l’ultima sosta. Come cambia la classifica ufficiale per gli azzurri di Gattuso. L’effetto Gattuso è immediato. Bastano due partite al nuovo Commissario Tecnico per riportare l’ Italia nella Top 10 del calcio mondiale. Nel nuovo ranking FIFA, pubblicato oggi, gli Azzurri guadagnano una posizione, passando dall’undicesimo al decimo posto. Un segnale importante, che certifica la bontà del nuovo corso. Azzurri in risalita, cambio al vertice. La risalita dell’Italia è frutto delle due vittorie consecutive ottenute nelle qualificazioni ai Mondiali contro Estonia e Israele. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

