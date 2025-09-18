Ranking Fifa Italia torna in top 10 ed è decima | la Spagna in vetta

L’ Italia torna nella top 10 del calcio mondiale. Nel nuovo ranking  Fifa, gli azzurri avanzano con 1710.06 punti dopo le due vittorie con Estonia e Israele sotto la guida del nuovo ct Gennaro Gattuso, mettendosi alle spalle la Germania, che esce dalle prime dieci al mondo scalando in 12esima posizione. Per la prima volta dal 2014, in vetta torna la Spagna campione d’Europa con 1875.37 punti davanti alla Francia. Scende sul gradino più basso del podio la nazionale campione del mondo dell’Argentina, una delle due squadre non europee tra le migliori dieci. L’altra è il Brasile di Ancelotti, sesto dopo aver ceduto una posizione al Portogallo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

