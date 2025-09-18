Ranking FIFA Italia di nuovo in top ten | Spagna torna capolista

Gli Azzurri salgono al 10° posto dopo i successi contro Estonia e Israele. Le Furie Rosse tornano in vetta undici anni dopo, davanti a Francia e Argentina. Buone notizie per la Nazionale di Rino Gattuso: l’Italia rientra nella top ten del Ranking FIFA, guadagnando una posizione grazie ai successi ottenuti all’inizio di settembre contro Estonia e Israele nelle qualificazioni mondiali. Gli Azzurri sono ora al 10° posto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it