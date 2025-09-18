Rampulla controcorrente | La Juve è un cantiere aperto nonostante Tudor sia lì da sei mesi c’è ancora molto da lavorare Poi su Vlahovic | Difficile metterlo fuori se…

Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato così dei bianconeri dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni. Ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato così di Juventus. DERBY DI ROMA – « Conosco Gasperini, potrebbe cambiare qualcosina rispetto a Sarri, che è più focalizzato sul suo calcio. Difficile far rendere una squadra per quello che uno vuole in poco tempo. Sarri credo andrà avanti per la sua strada, ma anche Gasperini ». CHIVU E TUDOR – « Chivu è stato bravo, la squadra era forte lo scorso anno anche se non ha fatto quanto ci si aspettava. Ha lavorato su un’intelaiatura già ben organizzata, ci sta che l’ Inter sia più avanti e quadrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

